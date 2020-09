Chadwick Boseman a joué dans ces films malgré la maladie

L'acteur américain Chadwick Boseman se battait contre un cancer du colon depuis 2016. Il a enchaîné les rôles au cinéma entre opérations chirurgicales et chimiothérapies. L'acteur américain Chadwick Boseman est mort ce samedi 29 août à l'âge de 43 ans. Depuis 2016, il se battait contre un cancer du colon, ce qui ne l'a pas empêché d'enchaîner les jolis rôles au cinéma ou pour des productions Netflix, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.





"De "Marshall" à "Da 5 Bloods", en passant par "Ma Rainey's Black Bottom" d'August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d'innombrables opérations chirurgicales et chimiothérapies", précise le communiqué de presse dans lequel son décès a été annoncé.





Depuis 2016, Chadwick Boseman a pu interpréter T'Challa/Black Panther à de nombreuses reprises dans deux "Avengers" sortis en 2018 et en 2019, ainsi que dans "Black Panther" de Ryan Kyle Coogler. L'acteur a également su se démarquer en jouant en 2017 Thurgood Marshall dans "Marshall", le premier juriste afro-américain à avoir siégé à la Cour suprême des États-Unis.





On reverra Chadwick Boseman à l'écran ces prochains mois puisqu'il a obtenu un rôle dans "Ma Rainey's Black Bottom" qui est encore en post-production. En revanche, "Black Panther 2? était prévu pour mai 2022 mais le tournage du film n'ayant pas commencé, l'avenir de la production est désormais incertain.