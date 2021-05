Chute d’un téléphérique: l’unique survivant du drame, un enfant de 5 ans, “en phase de réveil”

Chute de Téléphérique en Italie , l'unique survivant dans un coma

Le directeur général de l’hôpital turinois Regina Margherita a donné des nouvelles du petit Eitan, 5 ans, unique rescapé de la tragédie de Stresa, dans le nord de l’Italie, où la chute d’un téléphérique ce dimanche a fait 14 morts dont cinq membres de sa famille.





Giovanni La Valle, directeur général des hôpitaux turinois Città della Salute a communiqué ce mardi un dernier bilan de santé rassurant du petit Eitan, unique survivant de la catastrophe: “Il a passé une nuit sereine et se trouve toujours dans un état stable. L’équipe du Dr Giorgio Ivani a entamé ce matin (mardi) le processus de réveil, c’est-à-dire une réduction progressive du dosage des anesthésiques qui le maintiennent encore dans un coma artificiel”, a-t-il déclaré, relayé par le Corriere della Sera.





Selon Ansa ce matin, l’IRM n’a révélé aucune lésion neurologique et l’heure est à l’optimisme. L’enfant a bien réagi et les premiers signes de réveil sont “positifs”, notamment au niveau respiratoire: “Eitan a respiré spontanément et a toussé”, précise Giovanni La Valle à l’agence de presse italienne. Les prochaines heures seront cruciales et toute la prudence reste de mise au sein de l’équipe de la clinique à son chevet.





Le directeur des hôpitaux a tenu à souligner deux aspects importants liés à ce processus délicat du réveil: la phase clinique, soit la sortie du coma artificiel, et la phase psychologique. En effet, Eitan a perdu dans l’accident ses parents, son frère, et ses arrière-grands-parents, venus d’Israël pour passer quelques jours en famille. Un soutien spécifique sera dès lors mis en place pour réduire au maximum le choc émotionnel.





Le Corriere della Sera précise qu’une tante de l’enfant, la soeur de sa mère, sera à ses côtés, de même que ses grands-parents. Des chambres ont été mises à leur disposition à l’hôpital. Quelques minutes avant le drame, la famille avait envoyé une photo d’Eitan à des proches en Israël.