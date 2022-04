Cinq candidats, l’absence “scandaleuse” de Macron, la pique de Poutou à Zemmour: que retenir de l’émission “Élysée 2022”?

La Pique de Potou à Zemmour

L’émission politique “Élysée 2022” n’a réuni ce mardi soir sur France 2 “que” cinq candidats. Le principal favori, Emmanuel Macron, a en effet brillé par son absence. Que retenir des déclarations d’Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Philippe Poutou?





Le président sortant Emmanuel Macron a refusé de participer à l’émission présentée sur France 2 par Léa Salamé et Laurent Guimier. Officiellement, pour des “raisons d’agenda”. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir, aussi bien au sein de la chaîne publique, que dans le chef de ses adversaires politiques. Les six autres candidats, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, avaient quant à eux déjà participé à la première édition du débat la semaine dernière. ???? Merci d’avoir suivi avec nous ce nouveau numéro d’#Elysée2022 « Face à @Francetele ».



La "pique" de Poutou à Zemmour

L’ordre de passage des cinq candidats a été établi par tirage au sort: Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste/NPA) a été le premier à s'exprimer. Ce sont surtout ces derniers mots qui ont attiré l’attention, quand il a dû céder son siège au N°2 de la soirée, Éric Zemmour: “Vous parlez du fasciste raciste, qui est accusé d’agressions sexuelles?”, a en effet répondu le candidat à la présentation de son successeur par Léa Salamé, quelque peu interloquée (voir ci-dessous). Un article de Mediapart a en effet recueilli plusieurs témoignages de femmes qui accusent Éric Zemmour de “comportements inappropriés et d’agressions sexuelles”, précise le HuffPost. Aucune plainte n’a toutefois été déposée à son encontre. Philippe Poutou a également ironisé sur l’absence d’Emmanuel Macron: “Vous avez des nouvelles de Macron? Il a disparu?”, a-t-il demandé, feignant l’ignorance à ce sujet.





Éric Zemmour se présentera aux législatives en cas de défaite

Alors que les sondages le placent à la quatrième position, en termes d’intentions de vote, Éric Zemmour est aujourd’hui crédité d’environ 9% des voix, au coude-à-coude avec Valérie Pécresse mais loin derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et s'il a un temps réussi à inquiéter la candidate du Rassemblement national (ex-FN), cette dernière a finalement bénéficié de ses positions ultra-radicales et clivantes, qui l’ont comparativement rendue plus modérée. Éric Zemmour n’a cependant pas dit son dernier mot. En cas de défaite à l’élection présidentielle, il prévoit en effet de se présenter aux élections législatives. Il en a profité pour insister sur l’affaire Jérémy Cohen et dénoncer une “omerta” de la justice et des médias sur ce décès troublant (suite ci-dessous). Quant aux crimes de guerre présumés en Ukraine, notamment constatés à Boutcha, il a réitéré son souhait de voir une enquête internationale se pencher sur le dossier: “J’ai vu ces images, elles sont horribles. Si on constate que c’est bien l’armée russe, ça salit même l’honneur de la Russie”, a-t-il toutefois tenu à souligner. Il a également affirmé son opposition à la “PMA pour toutes”





Valérie Pécresse fustige Macron: “Vous pouvez éteindre la télé”





Valérie Pécresse a fustigé l’absence d’Emmanuel Macron dès le début de l’émission. Alors que Laurent Guimier annonçait le programme des échanges, la candidate des Républicains a en effet qualifié de “scandale démocratique” le refus du président sortant de participer aux débats et de diffuse, en contrepartie, des extraits de son meeting pour compenser les temps de parole. Elle a ensuite invité les Français à “éteindre leur télévision”.





Yannick Jadot: “Il va se passer beaucoup de choses”





Selon Yannick Jadot, le candidat écologiste, “l’avenir de l’humanité se joue actuellement”. Il revendique que le vote écologique est, à ce titre, le “vote efficace”. Il affirme, en outre, “ne pas croire aux sondages” qui le créditent de 5 à 6 %, bien loin de Jean-Luc Mélenchon, seul candidat de la gauche qui peut décemment espérer se retrouver au second tour: “Quand il y a 40 % d’indécis, il va se passer beaucoup de choses”, a-t-il déclaré. Il se distancie ouvertement du programme du candidat de La France insoumise: “C’est une question de principes et de valeurs”.





Anne Hidalgo juge Jean-Luc Mélenchon “dans une impasse”

La candidate du Parti socialiste, créditée d’à peine 2 %, ne rallie pas non plus la cause du principal représentant de la gauche: “Quelqu’un qui veut présider le pays et qui a ce type de comportement, c’est pour moi quelqu’un qui est une impasse”, a déclaré la maire de Paris. Elle estime que s’il avait souhaité “rassembler la gauche, il l’aurait fait. Il avait cinq ans pour le faire, en 2017 il avait une position de leader”, assène-t-elle. Anne Hidalgo promet de garder l’âge de la retraite à 62 ans, de refinancer l’Éducation en doublant notamment le salaire des enseignants.