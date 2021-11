Comment une boxeuse française de 31 ans est décédée du Covid malgré deux doses de vaccin

Boxeuse Française décédée de Covid

Julie Le Galliard, âgée de 31 ans et ex-championne de France de boxe, est décédée des suites du Covid-19 dimanche dans un hôpital à Marseille, malgré un parcours vaccinal à jour. Selon Le Parisien et plusieurs proches de la victime, le vaccin n’est pas la cause de la mort. La trentenaire souffrait d’une déficience génétique, une maladie du sang immunodépressive.





“C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Julie Le Galliard survenu à l’âge de 31 ans dimanche soir à l’hôpital de Marseille après avoir lutté pendant deux mois contre des complications dues à la Covid 19", a écrit la Fédération française de boxe dans un communiqué publié lundi.





La boxeuse, championne de France chez les poids plumes (moins de 57kg) en 2015, a été hospitalisée en réanimation à Marseille il y a plusieurs semaines après avoir contracté le Covid-19. Pourtant, la jeune femme de 31 ans avait été doublement vaccinée il y a plusieurs mois. “Julie a tout de suite eu des complications liées au Covid-19. Il a fallu l’intuber très tôt et elle a eu ensuite un problème à la carotide. Elle a perdu beaucoup de sang et il a fallu l’opérer pendant huit heures. Elle a été longuement plongée dans le coma et elle a traversé les deux derniers mois de sa vie dans des conditions compliquées. C’est d’une tristesse infinie”, a confié l’un de ses proches au Parisien.





Le vaccin n’est pas la cause du décès





Le vaccin n’est pas la cause de ces complications, explique Le Parisien. Julie Le Galliard souffrait d’une maladie du sang immunodépressive. Après avoir contracté le Covid, les tests sanguins ont laissé apparaître du taux de globules insuffisant dans son organisme, ce qui a entraîné des complications dans son combat contre le virus.





“Le vaccin n’est en aucun cas en cause dans son décès, qui s’explique par une suite d’éléments tragiques qui démarrent par la contraction du Covid”, assure l’une de ses proches à CheckNews. “Le vaccin n’est absolument pas la cause du décès”, confirme Johan, un autre proche. “Elle a fait partie de la première salve de vaccination pour les pathologies graves, et n’avait pas eu de rappel. Donc l’immunité de sa vaccination a fortement chuté. Mais le vaccin ne l’a pas tuée.”