Israël: la famille de Benyamin Netanyahu n'aura plus de protection rapprochée

Six mois après avoir été évincé du pouvoir, un nouveau coup dur pour l'ancien chef de gouvernement israélien Benyamin Netanyahu. La protection rapprochée de son épouse et de ses fils lui est retirée. Netanyahu proclame qu'il s'agit d'une décision politique.



Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul



Ni chauffeurs ni garde du corps à compter de ce lundi 13 décembre pour la famille de l’ex-Premier ministre israélien. Sara Netanyahu et les deux fils du couple, Yair et Avner, ne seront plus désormais sous la protection du Shin Bet, le service de la sécurité intérieure en Israël.



Dans des vidéos sur les réseaux sociaux, Benyamin Netanyahu a souligné que sa famille et lui-même faisaient l’objet de « menaces constantes ». Avis contraire des services de sécurité et d’une commission composée de ministres de l’actuel gouvernement : le niveau des menaces ne constitue pas un motif suffisant pour poursuivre la protection rapprochée de la famille Netanyahu.