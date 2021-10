Condamné pour crimes sexuels, R Kelly prêt à balancer d'autres célébrités

Après avoir été reconnu coupable, en fin septembre, par le tribunal de New York d'avoir dirigé pendant des années un "système" d'exploitation des jeunes, dont des mineures, le chanteur Robert Sylvester Kelly ne compte pas tomber tout seul.



En effet, le natif de Chicago a promis de balancer des noms de célébrités qui ont eu des rapports sexuels avec des mineures, dans le but de réduire sa peine. Il précise que dans le lot, il y aura "un chanteur" et "un grand rappeur" US.