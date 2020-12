Coronavirus: GB et France cherchent un accord pour débloquer la frontière

Blocage de la Frontière, France-Grande Bretagne a cause de la Coronavirus

Le Royaume-Uni et la France cherchaient mardi les moyens de lever le blocage de la frontière décidé pour des raisons sanitaires entre les deux pays, à quelques jours de la date butoir pour trouver un accord sur le Brexit.

De nombreux pays ont décidé de fermer leurs frontières avec le royaume ces derniers jours après l’identification d’une nouvelle souche de coronavirus hautement contagieuse, faisant surgir d’immenses files d’attente de camions bloqués dans le sud de l’Angleterre.





La France a annoncé dimanche soir la fermeture pour 48h de sa frontière, axe commercial essentiel en Europe, pour les personnes et les camions.





Le président français s’est entretenu lundi par téléphone avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Un conseil de défense sur le sujet, dont rien n’a filtré, s’est également tenu dans la soirée autour d’Emmanuel Macron, actuellement à l’isolement après avoir contracté le COVID-19.





L’entourage du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a fait savoir à Reuters que des décisions seraient annoncées à la mi-journée sur le sujet.





“Nous parlons constamment à nos collègues en France sur une série de questions et ce travail est en cours depuis 24 heures et nous continuerons aujourd’hui”, a déclaré à Sky la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel.





A la question de savoir si une issue pourrait être trouvée ce mardi, elle a répondu : “Nous verrons ce qui se concrétise aujourd’hui.”





Une option consiste à organiser un système massif de tests COVID-19 pour les chauffeurs routiers, dont les résultats prennent en général entre 24h et 48h pour être obtenus.





A l’issue du conseil des ministres lundi à Paris, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a invité les personnes souhaitant franchir la frontière franco-britannique à se faire tester sans tarder.





CAMIONS BLOQUÉS





“Nous nous donnons les moyens, avec la suspension du passage des frontières pendant 48 heures, de bâtir un protocole sanitaire qui devrait permettre à nos compatriotes qui sont aujourd’hui en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de rentrer en France pour passer les fêtes, de le faire avec des nouvelles règles sanitaires qui sont en train d’être discutées et d’être construites”, a-t-il expliqué.





La découverte de la nouvelle souche du COVID-19, alors que les campagnes de vaccination commencent à peine dans le monde, ravive l’inquiétude autour de la pandémie qui a tué 1,7 million de personnes sur la planète, dont plus de 67.000 en Grande-Bretagne et plus de 60.000 en France.





“A date, je n’ai pas d’élément me laissant à penser que le variant anglais circulerait en France mais il est tout à fait envisageable, possible, que ce virus circule puisqu’il a touché des milliers de personnes en Angleterre et qu’entre la France et l’Angleterre il peut y avoir des brassages de population”, a considéré mardi matin devant la presse le ministre français de la Santé, Olivier Véran.





Cet épisode coïncide avec la dernière phase de négociations visant à trouver un accord d’ici le 31 décembre entre Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, un évènement à portée historique.





“Dès lors qu’il y a des fermetures de frontières ou des difficultés d’accès au marché britannique, cela va avoir un impact sur nos filières”, a déclaré mardi sur France Inter le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie. “Qu’il y ait un deal ou un no deal, la conséquence c’est qu’il va y avoir la constitution d’une frontière entre l’Europe et le Royaume-Uni. Et qui dit frontière, dit un certain nombre de contrôles.”





Dans l’île, certains produits frais commençaient à manquer mardi dans les supermarchés où certains rayons étaient dévalisés. Le leader du marché Tesco et le n°2 Sainsbury’s ont fait part de leurs craintes d’une pénurie si le blocage perdurait.





Alors que les marchés financiers accusent le coup, des chauffeurs de camion bloqués ont dit à Reuters vouloir simplement être de retour à temps chez eux pour Noël.





“Mes chances d’être chez moi pour Noël s’amenuisent. C’est idiot et cela me rend nerveux et triste”, a déclaré Stanislaw Olbrich, un routier polonais de 55 ans bloqué à une quarantaine de kilomètres au nord de Douvres.