Coronavirus : l'économie française devrait mettre 2 ans pour se redresser

En France, l'année 2020 s'annonce comme une année noire sur le plan économique. Bien que l'activité redémarre depuis la levée progressive du confinement, il faudra attendre de nombreux mois pour retrouver le niveau d'avant le confinement. C'est ce qu'indique la Banque de France qui vient de publier ses prévisions.





Dans ses projections macro-économiques, la Banque de France prédit pour cette année une récession inédite de 10 %, une envolée du chômage, et une augmentation de la dette jusqu'à 120 %. Selon les économistes de l'institution, l'économie française aura besoin de deux ans pour se redresser.





Au deuxième trimestre de cette année, l'activité va reculer de près de 15 %, puis de 10 % au troisième trimestre et de 7 % au quatrième trimestre. La Banque de France prévoit ensuite une reprise très progressive. Après un recul du PIB de l'ordre de 10 % cette année, on devrait assister à un rebond de la croissance d'un peu plus de 7 % en 2021. Ce n'est qu'à la mi-2022 que l'économie française retrouvera son niveau de fin 2019.





Le chômage, lui, devrait atteindre un pic vers le mois de juin 2021, à 11,8 % soit une perte de plus d'un million d'emplois par rapport au début de cette année. Ce n'est qu'à partir du second semestre 2021 que le chômage commencera à décroître. Et c'est seulement en 2022 que l'emploi progressera de nouveau avec un taux de chômage qui redescendrait à 9,7 %.