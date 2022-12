Corruption présumée dans l’UE: «Ces révélations complémentaires sont choquantes»

Devant la justice belge, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi a reconnu l’existence d’un réseau de corruption au sein du Parlement européen. Il a admis avoir fait partie d’une organisation utilisée non seulement par le Qatar, mais aussi par le Maroc, dans le but de s’ingérer dans les affaires européennes. Jusqu’ici, Doha était le seul pays tiers en cause. De nouveaux éléments auxquels les eurodéputés réunis en plénière à Strasbourg n’ont pas tardé