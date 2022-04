Coupe du monde Qatar 2022 : Les supporters à l’épreuve de nombreux interdits

Le Qatar ,qui va accueillir au mois de novembre la coupe du monde de football, est un pays convivial et accueillant, mais avec des lois et règles à respecter pour profiter de son séjour. Les visiteurs doivent absolument s’informer pour bien profiter de leurs séjours. De par ses croyances religieuses et ses coutumes locales, beaucoup d’interdictions et d’infractions passibles de peine de prison ou d’expulsion du pays sont à noter.



À majorité musulmane, le Qatar est un pays islamique dont ses lois et traditions reflètent la religion officielle. De ce fait, l’importation de drogues, de cigarettes électroniques, d'alcool, la pornographie et la consommation du porc sont jugées illégales, et il est interdit d’être en état d’ébriété ou de boire de l'alcool en public. Les boissons alcoolisées ne sont disponibles que dans les restaurants et bars autorisés des hôtels, pour les visiteurs non musulmans. Il ne faut en outre ni boire ni manger en public pendant le Ramadan.



Pour ce qui relève de l’aspect vestimentaire, les hommes et femmes doivent faire preuve de pudeur dans leur tenue et garder leurs épaules et leurs genoux bien couverts. Il est également conseillé aux femmes de ne pas porter de leggings ou de vêtements moulants en public. Les maillots de bain et les bikinis ne doivent être portés qu'à la piscine de l'hôtel. Les comportements homosexuels et les manifestations publiques d'intimité entre hommes et femmes, comme se tenir la main et s'embrasser, ne sont pas autorisés au Qatar.



Reste à voir maintenant comment les autorités du pays hôte de la coupe du monde vont s'arranger pour faire respecter tous ces interdits avec des millions de touristes venus des quatre coins du monde.