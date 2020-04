Covid-19 en Espagne : un nouvel assouplissement du confinement possible début mai

Une famille se détend sur son balcon lors de l'épidémie de Covid-19 à Lekeitio, en Espagne, le 25 avril 2020.

Un allègement supplémentaire du confinement pourrait bientôt avoir lieu en Espagne. Après l'autorisation de sortir se promener accordée, à partir du dimanche 26 avril, aux enfants de moins de 14 ans, Pedro Sanchez a annoncé samedi soir que les habitants du pays pourraient faire de même ou sortir faire du sport à partir du 2 mai si l'épidémie de Covid-19 continuait à marquer le pas."Je voudrais vous annoncer que si l'évolution de la pandémie continue dans un sens positif (...), à partir du 2 mai, il sera permis de sortir pour des activités sportives individuelles ou des promenades avec les personnes avec qui nous vivons", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée.Le chef du gouvernement espagnol a par ailleurs annoncé qu'il présenterait mardi le plan de déconfinement de l'Espagne qu'il envisage de lancer à partir de la mi-mai.L'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement plus strict que les autres pays européens qui a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Les adultes ne sont autorisés actuellement à sortir de chez eux que pour travailler si le télétravail n'est pas possible, acheter à manger, aller à la pharmacie, se faire soigner ou sortir rapidement leur chien.Pedro Sanchez, qui avait évoqué cette semaine l'échéance de la mi-mai pour commencer à lever très progressivement le confinement, a annoncé qu'il présenterait mardi son plan de déconfinement. Celui-ci "sera progressif car nous n'allons pas retrouver d'un coup toute notre mobilité", a-t-il insisté."Toutes les activités (économiques) vont reprendre par étapes et avec des limitations qui changeront selon chaque avancée" dans la lutte contre l'épidémie, a-t-il ajouté, en soulignant que le déconfinement serait différent selon les régions du pays.L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de coronavirus avec 22 902 décès, derrière les États-Unis et l'Italie. Samedi, le pays a recensé 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un léger rebond par rapport aux 367 de la veille, ce qui était un plus bas depuis un mois.Le nombre total de cas confirmés s'élève à plus de 223 000 en incluant les personnes dont les tests ont montré qu'elles avaient développé des anticorps contre la maladie.Cependant, les autorités sanitaires mettent désormais en avant le chiffre des seuls cas confirmés par tests virologiques – 205 905 dont 2 944 en 24 heures – pour souligner que l'Espagne a atteint depuis vendredi un objectif important dans sa lutte contre l'épidémie : le nombre de cas confirmés en un jour est à présent inférieur au nombre de personnes guéries.Au total, 95 708 personnes ont officiellement surmonté la maladie dont 3 353 ces dernières 24 heures."C'est une victoire partielle modeste", a souligné Pedro Sanchez en appelant les Espagnols à continuer à agir avec "grande prudence".