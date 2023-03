Covid-19 : la pandémie « très probablement » provoquée par une fuite de laboratoire à Wuhan, selon le FBI

Ce commentaire du FBI intervient deux jours après une hypothèse similaire avancée par le ministère de l’énergie américain.



Deux jours après qu’une hypothèse similaire a été émise par le ministère de l’énergie américain, la piste d’une mauvaise manipulation au sein d’un laboratoire à Wuhan, en Chine, est relancée par le FBI pour expliquer l’origine de la pandémie de Covid-19, dont les premiers cas se sont déclarés fin 2019 dans cette ville chinoise.



Le directeur du renseignement intérieur américain, Christopher Wray, a déclaré, mardi 28 février, que « le FBI estime depuis un certain temps déjà que l’origine de la pandémie est très probablement [liée à] un incident de laboratoire à Wuhan » dans une interview accordée à Fox News.



L’hypothèse de la fuite a été émise quelques jours plus tôt par le ministère de l’énergie s’appuyant sur de nouveaux éléments de renseignement, selon des sources anonymes citées par le Wall Street Journal, le New York Times et CNN.