Covid-19 : les Allemands «vaccinés, guéris ou morts» à la fin de l'hiver

L'Allemagne enregistre chaque jour depuis deux semaines de nouveaux records de contamination. De nombreux hôpitaux sont débordés. Angela Merkel et son tonitruant ministre de la Santé Jens Spahn tirent la sonnette d’alarme.



« Les restrictions actuelles ne sont pas suffisantes. La situation actuelle est hautement dramatique et dépasse tout ce que nous avons pu connaître depuis le début de la pandémie. » Rapportés par la presse allemande, les propos d’Angela Merkel durant une réunion des instances dirigeantes du parti chrétien-démocrate ce lundi matin 22 novembre sont alarmistes.



Jeudi 18 novembre, une nouvelle loi et une rencontre entre la chancelière et les régions ont engendré des mesures plus strictes, au détriment notamment des non-vaccinés, exclus de l’accès à différents lieux. Angela Merkel avait le même jour estimé qu’elle jugeait ce dispositif insuffisant, rappelle notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut.