Covid-19 : Les Etats-Unis franchissent la barre des 40.000 morts

Le bilan de la pandémie de Covid-19 s'alourdit de plus en plus aux Etats-Unis d’Amérique. Le pays a franchi la barre des 40.000 morts à la date de ce dimanche 19 avril. En effet, selon le comptage de l'université John Hopkins, le pays de Trump compte désormais plus de 40.500 décès. On y dénombre également plus de 740.000 cas positifs officiellement déclarés.