Covid-19 : près de 10 000 nouveaux cas en France en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie

Les tests reviennent de plus en plus souvent positifs en France.





La direction générale de la santé a annoncé ce jeudi soir que 9 843 nouveaux cas d'infection au Covid-19 avaient été recensés durant les dernières 24 heures en France. Il s'agit d'un record journalier depuis le début du dépistage massif.





Les chiffres continuent de grimper. D'après la direction générale de la santé (DGS), ce sont ainsi 9 843 nouveaux cas positifs au Covid-19 qui ont été recensés en France lors des dernières heures. C'est le chiffre le plus élevé de nouvelles contaminations depuis l'installation du dépistage massif dans le pays. Il traduit la propagation constante et continue de l'épidémie sur le territoire. Pour comparaison, il y a une semaine, ce sont 7 157 cas positifs journaliers qui avaient été recensés.









La DGS fait également état de 352 nouvelles hospitalisations en 24 heures (sur un total de 5 096 malades hospitalisés), et de 54 nouvelles admissions en réanimation. Le nombre d'entrées en réanimation était de 71 hier, et de plus de 80 au cours des deux jours précédents.







Il y a par ailleurs eu au cours des dernières 24 heures 19 décès liés au coronavirus, portant le bilan national à 30 813 morts. Le taux de positivité des tests continue lui aussi de progresser : il a atteint 5,4 % entre le 1er et le 7 septembre, contre un taux de 5,2% annoncé hier et mardi, et de 4,9% dimanche.