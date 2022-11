Crise de l'énergie: le Mozambique inaugure sa première livraison de gaz à l’Europe

le Mozambique inaugure sa première livraison de gaz à l’Europe

Le Mozambique, pays d'Afrique australe, a officiellement commencé à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL), sur fond de crise de l'énergie en Europe provoquée par la guerre russe en Ukraine, a annoncé dimanche le président Filipe Nyusi.





"C'est avec grand honneur que j'annonce le début de la première exportation de gaz naturel liquéfié", a déclaré le président Nyusi dans une déclaration vidéo. La première cargaison de gaz a été produite à l'usine offshore Coral Sul, gérée par le groupe italien Eni, a ajouté le chef de l'Etat, se félicitant que son pays entre ainsi dans "les annales de l'histoire du monde".





Contrat à long terme avec BP

Il s'agit de la première exportation réalisée dans le cadre d'un contrat à long terme d'achat et de vente avec le géant britannique BP, couvrant les volumes totaux de GNL produit au Mozambique, a précisé le président Nuysi. Selon lui, le pays offre "un environnement stable, transparent et prévisible pour la réalisation d'investissements de plusieurs milliards". Première installation flottante de gaz naturel liquéfié déployée en eaux profondes au large de l'Afrique, l'unité de liquéfaction Coral Sur peut produire 3,4 millions de tonnes de GNL par an.





“Sécurité énergétique de l'Europe”

Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi a salué une "avancée significative" dans la stratégie de l'entreprise de faire du gaz une source "pouvant contribuer de manière significative à la sécurité énergétique de l'Europe, notamment par la diversification croissante des approvisionnements". Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a considérablement baissé ses livraisons de gaz à l'Europe. De nombreux Etats sont en concurrence pour avoir accès au gaz naturel liquéfié. Mais ce gaz est beaucoup plus cher à importer que celui qui arrivait via les gazoducs entre la Russie et l'Europe.





Mine d’or pour le Mozambique