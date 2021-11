De l'énergie solaire contre de l'eau : l'accord controversé entre Israël et la Jordanie

Les ministres de l'Énergie d'Israël et de Jordanie se sont rencontrés ce lundi 22 novembre à Dubaï pour signer un accord énergétique d’ampleur. Négocié en secret depuis plusieurs mois, l'accord marque un pas de plus dans la normalisation des relations entre les deux pays.



La Jordanie et Israël ont convenu lundi d'un accord devant permettre au royaume hachémite de fournir de l'énergie solaire à l'État hébreu. Ce dernier livrera en échange 200 millions de mètres cubes d'eau désalinisée à son voisin en grande partie désertique. L'énergie verte exportée en Israël sera produite par une centrale solaire d'une capacité de 600 mégawatts, qui selon la presse devrait être construite par les Émirats arabes unis



Le document, préparé sous l'égide des États-Unis, a été signé par des ministres des deux pays lors de l'exposition universelle de Dubaï, aux Émirats arabes unis, en présence de l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry. La ministre israélienne de l'Énergie salue le projet le « plus important » depuis la paix entre les deux pays signée en 1994.



« La Jordanie et Israël ont un traité de paix et ont déjà eu des discussions et des projets ambitieux dans le passé, observe Amer Al Sabaileh, chercheur spécialisé en géopolitique et professeur en Jordanie. Donc je ne suis pas surpris à propos d’une coopération jordano-israélienne. »