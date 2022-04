Décès de la doyenne de l’humanité à l’âge de 119 ans

La japonaise Kane Tanaka s'est éteinte

La japonaise Kane Tanaka s’est éteinte mardi 19 avril 2022. Née le 2 janvier 1903, elle s’est vu décerner en 2019, le titre de la personne vivante la plus âgée au monde par le Livre Guinness des Records.





La centenaire vivait dans une maison de retraite et affectionnait les jeux de société, la résolution de problèmes mathématiques, le soda et le chocolat.