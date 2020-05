Décès de la star du NBA, Kobe Bryant : Ce que révèle le rapport de l'autopsie

Le rapport d'autopsie de l'accident d'hélicoptère, qui a emporté la star du basket-ball Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, a permis de déterminer que le traumatisme dû à un objet contondant était la cause de la mort des neuf victimes.





Selon BBC News qui rapporte l’information, le document de 180 pages a également révélé que le pilote, Ara Zobayan, âgé de 50 ans, n'avait consommé ni drogue ni alcool le jour de l’accident. Et les résultats de l'autopsie ont été publiés le vendredi 15 mai sur le site web du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles.





La source ajoute que la cause de l'accident du 26 janvier, qui s'est produit en Californie lors d'un épais brouillard, est toujours en cours d'investigation. Et selon l’examen, le 28 janvier, la cause de la mort des neuf victimes a été jugée comme étant un «traumatisme contondant, dû au crash de l'appareil». Et la cause de la mort de la star a été certifiée comme étant un accident.