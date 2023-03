Défense et sécurité : La Chine augmente son budget militaire dans un contexte de tension internationale





Bien que le budget de défense de la Chine reste inférieur à celui des États-Unis, qui est trois fois supérieur, le pays a considérablement renforcé ses capacités militaires par rapport à la plupart des pays du monde. La Nouvelle Tribune qui rapporte l’information, signale que la Chine a investi massivement dans la modernisation de ses forces armées et a augmenté la taille et la qualité de son armée. Cependant, cette annonce suscite des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne la situation tendue entre la Chine et Taïwan, ainsi que la crise en Ukraine. La Chine a revendiqué la souveraineté sur Taïwan et a promis de recourir à la force si nécessaire pour réunifier l'île à la Chine continentale. De plus, la Chine a été accusée d'agression envers Taïwan, ce qui a augmenté les tensions dans la région

La Chine a annoncé dimanche que son budget de la défense augmentera de 7,2% en 2023, portant ainsi le total à 225 milliards de dollars. Cette annonce survient alors que le monde fait face à une crise mondiale et un risque de guerre généralisée en Ukraine et de guerre avec Taïwan. La Chine, qui possède le deuxième plus grand budget de la défense au monde après les États-Unis, a augmenté ses dépenses militaires chaque année pour se préparer à une éventuelle guerre.