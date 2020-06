Depuis la mort de George Floyd, "Fuck da police" de NWA explose les streams

30 ans après sa sortie, "Fuck da police" de NWA est devenu un hymne contre les violences policières

Les morceaux "This is America" de Childish Gambino et "Alright" de Kendrick Lamar sont aussi élevés au rang d'hymnes anti-violences policières.





MUSIQUE - Brutalités policières, arrestations au faciès et gardes à vue injustifiées... Voilà les situations que décrivent les paroles du titre "Fuck da police" de NWA sorti en 1988. 30 ans plus tard, le morceau de rap extrait du mythique album "Straight Outta Compton" est toujours d'actualité.

Véritable hymne contre les violences policières, les écoutes du titre "Fuck da police" ont explosé de 272% entre le mercredi 27 mai et le lundi 1er juin d'après les statistiques d'Alpha Data, relayées par le magazine Rolling Stones. C'est quatre fois plus qu'en temps habituel. Sur les seules journées de samedi 30 et dimanche 31, alors que se tenaient de nombreuses manifestations dénonçant la mort de George Floyd aux États-Unis, le morceau a été streamé 765.000 fois.





Rolling Stones rappelle que le titre avait déjà connu un pic d'écoutes pendant les rassemblements de Ferguson à l'été 2015, qui dénonçaient le meurtre du jeune Michael Brown, 18 ans, abattu de plusieurs balles par un policier blanc. Ces jours-ci, "Fuck da police" aurait aussi été diffusé par les membres du groupe Anonymous sur les ondes des radios de la police de Chicago pour brouiller leurs communications.

Anonymous apparently now been hacking Chicago PD radios all night and playing polka music and Fuck The Police so the cops can’t communicate about protests lmfao pic.twitter.com/cAGPRRcROX — elijah daniel (@elijahdaniel) May 31, 2020

Et "Fuck da police" du groupe d'Ice Cube et Dr. Dre n'est pas le seul morceau à rythmer les manifestations contre le racisme et les violences policières aux États-Unis. D'après les chiffres d'Alpha Data toujours, le morceau "This Is America" de Childish Gambino, dénonçant l'inégalité raciale, connaît lui aussi une augmentation de 149% des écoutes. Sur Tiktok notamment, il illustre de nombreuses vidéos évoquant la mort d'Ahmaud Arbery, Afro-Américain de 25 ans, survenue en février dernier.





Parmi les autres morceaux plébiscités ces derniers jours, on trouve aussi "Alright" de Kendrick Lamar, "Fight the Power" de Public Enemy's, "Don't Die" de Killer Mike ou encore "Freedom" de Beyoncé. Sans oublier l'énorme succès (+455%) du "Say It Loud — I'm Black and I'm Proud" de James Brown, sorti après l'assassinat de Martin Luther King en 1968 et hymne des mouvements des droits civiques depuis.