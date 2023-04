Des agents occidentaux en Ukraine? Les nouvelles révélations des documents classifiés américains

Le ministre britannique de la Défense a mis en doute des informations qui évoquent la présence de membres des services secrets britanniques en Ukraine sur la foi d’une fuite de documents américains classifiés présentant, selon lui, “un grave niveau d’inexactitude”.







“La fuite de ce qui est présenté comme des informations classifiées américaines, qui a reçu un large écho, a démontré un grave niveau d’inexactitude”, a déclaré mardi soir sur Twitter un porte-parole du ministère de la Défense. “Les lecteurs doivent être prudents avant de se fier à des allégations qui peuvent potentiellement répandre la désinformation”, a-t-il ajouté.







Des médias britanniques, parmi lesquels la BBC et le Guardian, ont cité un document, daté du 23 mars, évoquant le déploiement en Ukraine de 50 membres des forces spéciales britanniques aux côtés d’homologues d’autres pays occidentaux. Selon le Guardian, le document suggère que la moitié des forces spéciales occidentales présentes en Ukraine entre février et mars seraient britanniques.





Lundi, un porte-parole du Pentagone, Chris Meagher, a souligné que la circulation de ces documents en ligne représente “un risque très grave pour la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation”. “Nous continuons d’enquêter sur la façon dont cela est arrivé, ainsi que sur l’ampleur du problème. Des mesures ont été prises pour analyser plus avant la manière dont ce type d’information a été distribuée et à qui”, avait-il ajouté.