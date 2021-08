Des Belges bloqués en Afghanistan: “Si les talibans me reconnaissent, ils me tueront immédiatement”

Un belge demande de l'aide avant que les Talibans ne le reconnaissent

Il y a deux semaines, Zaki, un Belge de 29 ans originaire d’Ekeren, est parti à Kaboul afin d’assister au mariage de son frère. Désormais, il craint de ne pouvoir rentrer en Belgique. “Je suis à 20 kilomètres de l’aéroport, mais je ne peux pas y aller. Les talibans sont partout.” Selon les Affaires Etrangères, il y a encore une cinquantaine de Belges présents en Afghanistan.

Les premiers avions de l'armée belges ont décollé ces dernières heures à destination d’Islamabad, la capitale du Pakistan, avant de pouvoir rejoindre l'aéroport de Kaboul. Néanmoins, le sort de nombreux Belges présents sur le sol afghan reste incertain.





C'est notamment le cas de Zaki et de sa famille. Ce docker du port d’Anvers est arrivé à Kaboul il y a deux semaines pour assister au mariage de son frère. Mais aujourd’hui, alors que les talibans ont désormais pris le contrôlé du pays, l’Anversois de 29 ans se cache dans un appartement avec sa famille. Les rideaux sont fermés, les lumières éteintes et les membres de la famille suivent les dernières nouvelles sur leurs smartphones.





“Nous sommes complètement coupés du monde”

“Nous sommes coincés ici, au troisième étage. Nous sortons parfois pour aller rapidement au magasin près d’ici, mais à part ça, nous restons cachés. Les talibans sont partout”, dit Zaki. “Je suis ici avec mes parents, mon grand-père, ma tante, mes deux frères et ma belle-sœur. Nous sommes complètement coupés du monde. J’ai contacté l’ambassade belge à Islamabad, mais on m’a répondu que je devais attendre”, explique le jeune homme.





Ils entendent des coups de feu au loin depuis quelques jours, mais le danger semble se rapprocher. Deux heures après notre conversation, Zaki nous envoie un message: “Nous venons de voir des gens courir dans la rue pour sauver leur vie alors qu’un homme armé courait derrière eux. Je l’ai vu quand j’ai jeté un coup d’œil par la fenêtre coin de la fenêtre.” Entretemps, les talibans patrouillent dans sa rue. “Nous ne pouvons qu’espérer l’aide de notre gouvernement et de la Défense”, déclare Zaki, qui espère que sa famille pourra l’accompagner en Belgique.





“Les talibans sont des animaux sans éducation”

À 150 kilomètres de là, à l’ouest de Kaboul, les minutes semblent interminables pour Saïd, 28 ans, lui aussi originaire d’Anvers. Il attend également un signe de l’ambassade belge à Islamabad.





“Je suis venu à Jalalabad il y a un mois pour prendre soin de ma famille et la faire sortir d’ici. Mais je n’ai pas réussi”, dit-il. “Ce n’est plus possible. Je dors une heure par nuit, tant de choses me passent par la tête.” Il se cache dans une maison avec sa mère, son jeune frère 18 ans qui souffre d’un grave handicap et les enfants de son frère décédé. Comme son frère, Saïd a travaillé pour l’OTAN en Afghanistan. “Je travaillais dans la logistique, et je devais envoyer des marchandises d’une base militaire à une autre. Mon frère y travaillait également, jusqu’à ce que les talibans le tuent.”





Saïd a également perdu son père en 2011 et son cousin il y a deux mois. Tous deux ont été tués par les talibans. “Les talibans sont des animaux sans éducation. Ils ont une liste noire avec des gens qui travaillaient pour le gouvernement, lesquels sont probablement déjà morts. Je ne peux pas sortir d’ici. S’ils me reconnaissent, ils me tueront immédiatement. Pour l’instant, je ne pense qu’à une chose : la sécurité de ma famille”, nous explique le jeune homme.