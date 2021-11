Des bombes de lave tombent du ciel à La Palma, écoles et aéroport fermés

Des laves tombent sur La Palma

En raison de la présence de grandes quantités de cendres volcaniques dans l’air, tous les vols à destination de l’île de La Palma ont été annulés pour le moment, a annoncé mardi l’opérateur aéroportuaire Aena. Dans certaines parties de l’île, des concentrations élevées de dioxyde de soufre dans l’air ont également été mesurées, obligeant 22 écoles à fermer, rapporte RTVE. Et puis, il y a le phénomène frappant des “bombes de lave”.





Les images de l’Institut volcanologique des îles Canaries montrent la fumée et les cendres projetées dans l’atmosphère mardi. Sur l’un de ses flancs, des “bombes volcaniques” ont également été vues, selon l’institut. De telles bombes de lave se forment lorsqu’un volcan, lors d’une éruption, crache des fragments de lave en une seule fois. La masse de lave se refroidit dans l’air et atteint le sol sous forme de bloc solide.





Les bombes volcaniques peuvent voler à plusieurs kilomètres d’une cheminée volcanique et peuvent parfois être très grandes. Le géochimiste Harri Geiger de l’université allemande Albert-Ludwigs-Universität, actuellement à La Palma pour des recherches sur l’éruption, a accidentellement réussi à capturer une telle bombe de lave la semaine dernière. Ses images vidéo montrent la bombe de lave dévalant une colline à grande vitesse, à environ un kilomètre de la bouche du volcan. Le spécimen avait un diamètre d’environ un mètre. Il était également extrêmement lourd et dégageait une chaleur d’environ 900 degrés Celsius.

Depuis le début de l’éruption du volcan de La Palma, le 19 septembre, la lave et les cendres ont détruit ou endommagé plus de 2.700 bâtiments. Quelque 975 hectares sont recouverts d’une couche de lave de plusieurs mètres d’épaisseur.





Plus de 7.000 résidents de l’île espagnole, soit près de 10% de la population, ont été mis en sécurité par précaution. Heureusement, il n’y a pas encore eu de blessés. On ne sait pas quand le volcan se calmera enfin. Les experts pensent qu’il restera actif pendant un certain temps.

Samedi, La Palma a été secouée par le plus fort tremblement de terre depuis l’éruption, il y a près de six semaines. Il s’agissait de tremblements de terre d’une magnitude de 5,0. Les secousses ont été ressenties à La Palma, mais aussi dans certaines parties de Tenerife, La Gomera et El Hierro. Aucun dommage important n’a été signalé.