Des chiens dressés pour détecter les malades du Covid-19 au Chili

La police chilienne a commencé à dresser des chiens pour repérer les malades du Covid-19 en détectant la présence du virus dans leur transpiration.





Les chiens sélectionnés, trois golden retrievers et un labrador, âgés de 4 à 5 ans, étaient jusqu'ici employés à rechercher des drogues, des explosifs ou des personnes disparues, selon la police. Ce programme est né de la collaboration de la police nationale du Chili, les Carabineros et de spécialistes de l'Université catholique du Chili. Des initiatives similaires ont eu lieu récemment en France et en Grande-Bretagne.





La transpiration





Les chiens possèdent 330 millions de capteurs olfactifs et une capacité à détecter des odeurs cinquante fois meilleure que les humains. "Le virus n'a pas d'odeur, c'est plutôt l'infection qui génère des changements dans le métabolisme", qui se traduisent à leur tour par une variété particulière de transpiration que "peut repérer le chien", explique Fernando Mardones, professeur d'épidémiologie vétérinaire, à l'AFP.





Opérationnels pour le mois d’août





Les chiens ont débuté leur entraînement depuis un mois et travaillent à partir d'échantillons de sueur prélevés sur des patients hospitalisés à la clinique de l'Université catholique. Les spécialistes espèrent qu'ils seront opérationnels d'ici le mois d'août.