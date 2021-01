Des dizaines de tracts du Ku Klux Klan distribués dans une petite ville américaine

A Marietta, les habitants se disent consternés. «C'est ridicule», a réagi une riveraine, Kiera Akins, auprès du magazine américain Newsweek ce 26 janvier. «Ça n'a pas de sens. Nous n'avons jamais vécu quelque chose de ce genre là, alors que j'habite à Marietta depuis trente ans.»





En attendant le résultat des investigations, Marietta organise ce samedi une marche pour la paix en réponse à ces tracts. «Nous sommes toujours une communauté», a affirmé Kimberly Fraire, maire de Marietta, sur une chaîne de télévision locale. «Nous ne laisserons personne nous diviser».







Sur le pas de leurs portes, les habitants de Marietta (Oklahoma, Etats-Unis) ont trouvé une mauvaise surprise : des flyers de recrutement du Ku Klux Klan (KKK).Près de 75 tracts ont été distribués «au hasard», selon la police, dans cette ville de 2.600 résidents. Chaque dépliant contenait le nom du site web d'une église du Ku Klux Klan et était placé sous une pierre pour éviter qu'il ne s'envole.Source supplémentaire d'incompréhension : pour l'instant, aucune trace de la, ou des personnes qui ont distribué les flyers. La police a ouvert une enquête à ce sujet et espère trouver des témoins de la scène ou des vidéos de surveillance.La semaine dernière, c'était aux habitants de Peckham, toujours en Oklahoma, de recevoir des dépliants du KKK. Ils affichaient les slogans «Sauvez notre terre» et «Rejoignez le Klan».Malgré ces distributions, l'influence du Ku Klux Klan aux Etats-Unis a beaucoup diminué. Il ne compte aujourd'hui que quelques milliers de membres actuellement, bien moins que pendant son âge d'or, dans les années 20, où il était formé par trois millions d'adeptes. Mais l'idéologie n'a pas varié. Le KKK continue à promouvoir le suprémacisme blanc, le nationalisme, le racisme et l'antisémitisme. Il met en place tout type d'actions pour s'opposer aux droits des Afro-Américains.