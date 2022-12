Des ex-travailleuses dénoncent la restructuration de Twitter, discriminante pour les femmes

Des Ex travailleuses de Twitter dénoncent la restructuration

La vague de licenciements du mois de novembre chez Twitter a touché plus durement les femmes, affirment d’anciennes collaboratrices. Elles ont intenté une action en justice contre l’entreprise rachetée et gérée par Elon Musk, pour discrimination sur base du genre.





Peu après avoir racheté l’entreprise de micro-blogging, Elon Musk s’est empressé de licencier la moitié des 5.134 travailleurs et travailleuses. 57% du total des collaboratrices ont été licenciées, contre 47% des hommes au sein de l’entreprise, stipule la plainte. Au sein des emplois plus techniques, la différence de traitement est encore plus frappante: Twitter s’est séparé de 68% des femmes et de 48% des hommes employés.

Les deux plaignantes, Willow Wren Turkal et Carolina Bernal Strifling, ont déclaré ne pas être surprises du fait que davantage de femmes aient été licenciées, puisqu’Elon Musk s’adonne régulièrement à des déclarations sexistes.





Twitter attaqué en justice

Les mesures mises en place par Musk après le licenciement collectif ont également désavantagé les femmes, selon la plainte. Le chef de Twitter exige du personnel qu’il travaille de longues heures au bureau, ce qui obligeait les employés qui devaient s’occuper d’enfants à quitter leur emploi. Les plaignantes craignent également que les employés licenciés soient contraints de renoncer à leurs droits en vue d’obtenir des indemnités de licenciement.