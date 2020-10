Des mosquées mettent en garde Emmanuel Macron contre "l’escalade délétère" visant les musulmans

Un collectif de mosquées et d’associations musulmanes de l’Île-de-France a mis en garde Emmanuel Macron contre "l’escalade délétère que prend le traitement de l’islam et des musulmans" en France, qualifiant de « flou » le concept de "séparatisme".







"Depuis plusieurs mois, les musulmans de France sont de plus en plus la cible des pires stigmatisations et invectives de la part de personnalités politiques et de certains médias qui ont fait de l’islamophobie un fonds de commerce, favorisant ainsi les amalgames et la suspicion de toute une frange de la société française." Dans une lettre ouverte dévoilée ce jeudi 8 octobre, un collectif de mosquées et d’associations musulmanes a mis en garde Emmanuel Macron contre "l’escalade délétère que prend le traitement de l’islam et des musulmans".





Ce collectif dit représenter une cinquantaine de mosquées ou associations de l’Est parisien ou franciliennes (Rosny-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Chelles, La Courneuve, Sevran, Neuilly-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Sarcelles…), ainsi que la plateforme Les Musulmans (proche du Collectif contre l’islamophobie en France).





Pour un "dialogue constructif, loin de toute suspicion"





"Ce dont nous avons besoin, c’est un dialogue constructif, loin de toute suspicion, et non d’une mise à l’index continue à travers l’utilisation de concepts généraux flous comme "islam radical", ‘islam politique’, ou plus récemment encore séparatisme", ajoute le collectif, six jours après le discours d’Emmanuel Macron aux Mureaux visant à s’attaquer au « séparatisme islamiste » .





Il dénonce en particulier une « volonté de mise sous contrôle des organisations musulmanes avec des contrôles systématiquement inopinés dans nos mosquées, salles de prières, écoles musulmanes […] avec des moyens policiers dignes d’une époque que nous pensions révolue". "Pourtant […] les musulmans, dans leur écrasante majorité, vivent en paix et en harmonie dans la société française et respectent le cadre laïc et les lois de la République", assure-t-il.





Contre le "harcèlement" des femmes musulmanes avec un foulard





Pour ce collectif également, "la stigmatisation et le harcèlement que subissent les femmes musulmanes ayant décidé de porter un foulard pour vivre leur foi librement est devenue insoutenable". « Cette pression n’est plus acceptable et doit cesser immédiatement", dit-il.





Selon le collectif, son initiative est soutenue par des fédérations comme le RMF (proche du Maroc) d’Anouar Kbibech, ex-président du Conseil français du culte musulman, le Milli Görüs turc, ou encore l’association Foi et Pratique (ultra-rigoristes du Tabligh).