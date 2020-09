Des tirs de mortiers provoquent la panique dans un square pour enfants en plein Paris

Tirs de mortiers à Paris

Ce vendredi, un mouvement de panique a eu lieu dans un square pour enfants dans le 19e arrondissement de Paris après des tirs de mortiers ou d’artifice, rapporte Le Parisien. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est rapidement devenue virale et a suscité l’indignation. De nombreux habitants du 19e arrondissement de la capitale française sont en colère.





Vers 19h30 vendredi, des tirs de mortiers ou d’artifice ont engendré un mouvement de panique chez les enfants et parents présents dans le parc Rébeval. “Dans le parc, dans le parc, sérieusement?”, s'indigne la personne qui a filmé les images. “J’ai mis un certain temps à réaliser ce qui se passait. J’ai d’abord cru à des pétards, avant de comprendre qu’il s’agissait de tirs au milieu des groupes de gamins. Les enfants ont eu très peur, comme les adultes, d’ailleurs. Même des personnes âgées qui étaient assises sur les bancs se sont mises à courir dans tous les sens”, a déclaré une mère au Parisien.





“Personne n’a été blessé, mais c’est insensé, une inconscience pareille. Ils étaient une dizaine d’ados, entre 15 ans et 18 ans, à se courser dans les rues avec leurs pistolets, puis, ils ont terminé dans le square, sans penser une seule minute aux petits qui s’y trouvaient. On n’a plus de vie dans le quartier, avec eux...”, a ajouté une autre personne, témoin de la scène. Une enquête ouverte François Dagnaud, maire de l’arrondissement, n’a pas voulu commenter cette affaire “dont il n’y a aucune trace”.





“Je me suis renseigné, notamment au commissariat, et personne n’a été mis au courant des événements qui ont été filmés dans le square. Je comprends que les gens soient extrêmement choqués, mais lorsque l’on assiste à des faits d’une telle gravité, à une scène de violence, quand il y a mise en danger, le premier geste doit être d’appeler la police!