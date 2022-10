Deux femmes découpées et enterrées dans la cour d'un couple “pour accéder à de grandes richesses”

Inde, des femmes découpées et enterrées dans la cours

Trois personnes ont été arrêtées dans le sud de l’Inde pour le meurtre sacrificiel de deux femmes, dans l’espoir de s’attirer fortune et chance, a déclaré la police mercredi.

Un guérisseur traditionnel, poète à ses heures, son épouse et leur soi-disant voyant ont été arrêtés pour “sacrifice humain”, mardi. Le voyant, “cerveau” de l’affaire, selon la police, résidait à Kochi dans l’Etat du Kerala (sud) où les deux victimes vendaient des billets de loterie.





Rôle dans un film

Il a suggéré au couple “un sacrifice humain pour accéder à de grandes richesses”, a déclaré à l’AFP Pramod Kumar, porte-parole de la police du Kerala. Pour la somme de 300.000 roupies (3.753 EUR), il s’est fait fort de leur “livrer” deux femmes qui furent “violemment agressées et assassinées”, l’une en juin et la seconde en septembre.





Le voyant avait “attiré” au domicile du couple les victimes en leur faisant miroiter un rôle rémunéré dans un film local. Selon les enquêteurs, le couple, qui s’était plaint que leur situation financière n’avait pas évolué après le premier sacrifice, a été convaincu par leur voyant de recommencer en septembre.









Enterrées dans la cour

“Nous enquêtions déjà sur l’affaire de femmes disparues quand nous avons découvert que la dernière localisation du téléphone portable de la deuxième femme disparue en septembre se trouvait aussi aux alentours du domicile du couple”, a ajouté M. Kumar.





Les corps des victimes ont été découpés avant d’être enterrés dans la cour du domicile du couple, à une centaine de kilomètres de Kochi. La police du Kerala cherche maintenant à savoir si le voyant, qualifié de “pervers sexuel” et déjà accusé de viol, est impliqué dans d’autres crimes du même genre.