Deux fillettes jetées du haut d'un mur à la frontière Etats-Unis-Mexique

Enfants jetés du haut du mur de la frontière Usa-Mexique

Deux fillettes équatoriennes de trois et cinq ans ont été jetées en pleine nuit du haut d'un mur de quatre mètres de hauteur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, a rapporté mercredi le service américain des Douanes et de la Protection des frontières (CBP). Un opérateur de caméras de surveillance a alerté des agents d'un poste de contrôle qui se sont alors rendus dans cette zone reculée de l'Etat du Nouveau-Mexique.





"Mardi soir, un agent de Santa Teresa chargé de l'utilisation de caméras a vu un passeur lâcher deux jeunes enfants du haut d'un mur frontalier d'une hauteur de 14 pieds (environ quatre mètres, ndlr)", a indiqué le CBP dans un communiqué. Les fillettes ont été accueillies dans une station du CBP à Santa Teresa, au Nouveau Mexique, afin d'y subir des examens médicaux puis ont été transportées dans un hôpital local par précaution.





"Je suis sidérée par la manière inhumaine dont ces passeurs ont jeté la nuit dernière du haut d'un mur de 14 pieds d'innocentes enfants", a déclaré dans un communiqué la cheffe de patrouille Gloria I. Chavez. Mme Chavez a précisé que les gardes-frontières américains travaillaient avec les autorités mexicaines afin d'identifier les coupables.