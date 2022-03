Deux frères libérés après 25 ans de prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis

Les Frères DeJesus innocentés après 25 ans de prison

Les frères George et Melvin DeJesus, ont été libérés de prison mardi à Lansing, dans le Michigan, après avoir passé plus de 25 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu’ils n’ont pas commis. Ils avaient été reconnus coupables du meurtre de Margaret Midkiff en 1995.





Deux frères qui ont été condamnés à tort pour le meurtre d’une femme ont été libérés mardi dans le Michigan, après avoir passé plus de 25 ans en prison. George et Melvin DeJesus avaient été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Margaret Midkiff en 1995. Lors du procès en 1997, le véritable coupable, Brandon Gohagen, avait témoigné que les frères l’avaient forcé à agresser sexuellement Midkiff et qu’ils l’avaient tuée.





Leur condamnation a été annulée après un processus de cinq ans qui a permis de prouver leur innocence. C’est l’Unité d’intégrité des condamnations du Michigan qui a commencé à examiner l’affaire lorsque Gohagen a été condamné à la prison à vie en 2017 pour le meurtre de Rosalia Brantley dans les années 90. Ils ont constaté que seul l’ADN de Gohagen se trouvait sur les lieux du crime, qu’il avait échoué à un test polygraphique préalable au procès et que des témoins corroboraient les alibis des deux frères.