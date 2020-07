Donald Trump prive les Américains de données cruciales au sujet du coronavirus

Trump prive les américains de données sur le coronavirus

Depuis mercredi, les hôpitaux américains ont cessé de communiquer les données relatives aux lits disponibles en soins intensifs et au nombre de patients atteints de coronavirus aux US Centers for Disease Control. Le gouvernement américain les contraint désormais à lui envoyer les informations directement. Le grand public n’a donc plus accès à ces données cruciales en temps de pandémie.

Donald Trump et son administration ont mis la main sur ces données et les collectent via une base de données privée appelée HHS Protect. Le directeur des Centers for Disease Control a expliqué que les experts pourront avoir accès à ces données brutes collectées par le HHS Protect. Mais les internautes n’auront plus la possibilité de les consulter directement, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Les tableaux publics du CDC affichaient jusqu’ici les capacités des hôpitaux du pays. Ils montraient, à quiconque disposant d’une connexion Internet, que le pourcentage de lits disponibles diminuait au fur et à mesure de la propagation du coronavirus. Les cartes ne sont désormais plus mises à jour.





L’ancien directeur par intérim du CDC, Richard Besser, a confié son inquiétude à CNN: “Non seulement les données devraient parvenir au CDC mais le CDC devrait parler au public à travers les médias tous les jours.”





Le HHS Protect a la possibilité de partager ses données avec le grand public mais a décidé de ne les rendre accessibles qu’aux membres du CDC et “aux premiers intervenants au niveau des États”.





Un changement qui intervient quelques jours après ça

Ce changement au niveau de la collecte de données intervient quelques jours après que Trump se soit publiquement déclaré contre les directives du CDC concernant la réouverture des écoles. Leurs conseils sont ceux qu’on suit en Europe à savoir: le port du masque au maximum, l’hygiène des mains renforcée, le fait de rester à la maison quand c’est nécessaire, une réorganisation de l’espace pour permettre la distanciation sociale, la fermeture des espaces communs, etc.