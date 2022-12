Douze ministres présents, Château de Champs-sur-Marne, jeunesse: Tout ce qu’il faut savoir sur le Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais

Amadou Ba et Elisabeth Borne

La Première ministre française Elisabeth Borne et son homologue sénégalais Amadou Ba vont présider jeudi près de Paris un cinquième séminaire intergouvernemental axé sur la jeunesse et visant au renforcement de la coopération entre les deux pays.





Dix ministres français, dont Bruno Le Maire (Economie), Catherine Colonna (Affaires étrangères), Pap Ndiaye (Education) et Marc Fesneau (Agriculture), et dix ministres sénégalais se retrouveront l'après-midi au Château de Champs-sur-Marne, un lieu plus vaste pour les accueillir que l'hôtel Matignon et qui a déjà hébergé des chefs d'Etat africains lors de visites en France.





Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, retenu par une négociation européenne, sera représenté par la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté Sonia Backès.





La réunion débutera par la restitution de travaux d'un séminaire de la jeunesse, qui a réuni mercredi et jeudi une quinzaine de jeunes, Français et Sénégalais, dans le même château, à une vingtaine de km à l'est de la capitale.





Chaque ministre aura ensuite un temps d'échange bilatéral avec son homologue avant une session plénière lors de laquelle seront présentées cinq feuilles de route, avant la signature de cinq accords.





Les feuilles de route porteront sur les questions d'éducation, sport et culture, de développement économique, d'agriculture durable, mais aussi sur la défense et la sécurité, alors que le Sénégal est frontalier d'une zone sahélienne touchée par le terrorisme, et les migrations, quand la France prévoit de réformer sa politique en la matière.





Alors qu'en Afrique de l'Ouest, l'influence de puissances rivales à la France, Moscou en tête, se renforce, le Sénégal présidé par Macky Sall s'était fait remarquer à l'ONU début mars en s'abstenant sur une résolution, adoptée à une écrasante majorité, qui "exigeait que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine".





Sur les 193 membres de l'Organisation, 141 pays avaient approuvé le texte, cinq s'y étaient opposés et 35 s'étaient abstenus, dont la Chine et le Sénégal.





Le séminaire devrait déboucher sur plusieurs accords touchant à la jeunesse, au sport et à l'éducation.





Un dîner offert par Mme Borne et cuisiné par le chef étoilé Mory Sacko clôturera la journée.





Le dernier séminaire franco-sénégalais s'est tenu en 2019 à Dakar, avant que le cycle ne soit interrompu par la pandémie de Covid-19.





La France est le premier investisseur au Sénégal et son premier partenaire commercial.





En matière d'aide au développement, l'Agence française de Développement (AFD) a engagé depuis l'année 2007 près de 2 milliards d'euros au Sénégal, tous produits financiers et secteurs confondus.