Douze personnes blessées lors de turbulences dans un avion entre Doha et Dublin





Douze personnes ont été légèrement blessées dimanche dans un avion qui reliait Doha à Dublin, en raison de turbulences au-dessus de la Turquie, ont annoncé l'aéroport de la capitale irlandaise et la compagnie Qatar Airways.





"Six passagers et six membres d'équipage (12 au total) ont signalé avoir été blessés dans des turbulences alors que l'avion survolait la Turquie", a indiqué l'aéroport de Dublin sur X (anciennement Twitter).





L'avion de Qatar Airways "a atterri en toute sécurité comme prévu à l'aéroport de Dublin peu avant 13H00 (12H00 GMT) ce dimanche", a ajouté cette source.





"Un petit nombre de passagers et de membres d'équipage ont été légèrement blessés en vol et reçoivent actuellement des soins médicaux", a indiqué de son côté Qatar Airways dans un communiqué. L'incident fait l'objet d'une enquête interne, a-t-elle ajouté.





Des services d'urgence, notamment la police de l'aéroport et les services d'incendie et de secours, ont été mobilisés, selon l'aéroport.





"L'équipe de l'aéroport de Dublin continue à fournir une assistance complète au sol aux passagers et au personnel de la compagnie aérienne", a ajouté cette source.





Cet incident intervient après la mort mardi d'un Britannique de 73 ans dans un vol de Singapore Airlines entre Londres et Singapour, à cause d'extrêmes turbulences. Une centaine de personnes ont été blessées, plusieurs souffrant de blessures au crâne, au cerveau et à la colonne vertébrale.





Des photos prises à l'intérieur de l'avion de Singapore Airlines après son atterrissage à Bangkok ont montré une cabine sens dessus dessous, jonchée de nourriture, de boissons et de bagages, avec des masques à oxygène pendant du plafond.