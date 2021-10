Du gaz toxique s’échappe d'un porte-conteneurs en feu au large du Canada

Une gaz toxique s'échappe du porte-conteneur au Canada

Les gardes-côtes canadiens ont évacué 16 personnes d'un porte-conteneurs en flammes, dégageant depuis samedi du gaz toxique au large de la côte pacifique du pays, mais sans que la situation ne présente de risques pour ceux à terre, ont affirmé les autorités dimanche.

Le navire, le Zim Kingston, est ancré au large de la ville de Victoria en Colombie-Britannique, dans le détroit Juan de Fuca qui marque la frontière maritime entre le Canada et les Etats-Unis, selon le site de suivi maritime MarineTraffic.





“Zone d’urgence mise en place”

La garde côtière canadienne a affirmé dans un tweet dans la nuit de samedi à dimanche que 16 personnes avaient été évacuées par deux de ses vedettes de secours, "après qu'un incendie a éclaté dans dix conteneurs". "Une zone d'urgence a été mise en place sur (un mille nautique) autour du navire pendant que les opérations de lutte contre l'incendie sont en cours. Il n'y a actuellement aucun risque pour la sécurité des personnes à terre, mais la situation continuera à être surveillée", a-t-elle affirmé.





52 tonnes de produits chimiques