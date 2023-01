Dubaï supprime sa taxe de 30% sur l'alcool

Le riche émirat de Dubaï a supprimé sa taxe de 30% sur la vente d'alcool, selon des distributeurs, en vue manifestement d'attirer davantage de touristes, sur fond de concurrence entre les grandes villes de la région du Golfe.





La suppression de cette taxe, annoncée sur les réseaux sociaux par Maritime and Mercantile International (MMI) et African and Eastern mais non confirmée par les autorités, va permettre de réduire des prix parmi les plus élevés au monde, la pinte de bière (un demi-litre) coûtant en moyenne une quinzaine d'euros.





MMI et African and Eastern ont par ailleurs indiqué que le permis pour pouvoir acheter de l'alcool, en vigueur pour les non-musulmans âgés de plus de 21 ans et qui sont tenus de s'approvisionner dans les quelques commerces agréés de Dubaï, est désormais gratuit.





"Acheter vos boissons préférées est devenu plus facile et moins cher!", s'est félicité MMI dans une publication sur Facebook.





Selon des médias locaux, la décision est entrée en vigueur le 1er janvier.





Centre financier, commercial et touristique, Dubaï est aussi le plus connu des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis, pays musulman comptant parmi les plus importants exportateurs de pétrole au monde et qui a progressivement assoupli les règles de consommation de boissons alcoolisées.





Contrairement à l'Arabie saoudite voisine, la majeure partie des Emirats arabes unis abrite des lieux de vente d'alcool sous licence, notamment des hôtels, des restaurants, des bars et des magasins dédiés. Les boissons alcoolisées ne peuvent cependant pas être consommées en public.





Sur les sept émirats du pays, seul Sharjah, voisin de Dubaï, interdit complètement l'alcool.





La décision de rendre sa consommation moins chère à Dubaï intervient alors que l'Arabie saoudite poursuit des efforts soutenus pour attirer visiteurs et entreprises étrangères, et que le Qatar, riche en gaz, a récemment accueilli la Coupe du monde de football.





Dubaï a attiré plus de 12 millions de visiteurs étrangers au cours des onze premiers mois de l'année, soit deux fois plus que les quelque six millions de visiteurs durant la même période en 2021, selon le Département de l'économie et du tourisme de Dubaï.