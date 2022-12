Écosse : Née avec 2 utérus, elle donne naissance à des bébés contre tout pronostic médical

Une femme avec deux utérus en Ecosse donne naissance

Les médecins la considèrent comme une miraculée. Lynne McDade, une Ecossaise de 32 ans, née avec deux utérus, a réussi à avoir deux enfants. Pour ses médecins, c’était impossible, à cause bien entendu de sa maladie rare appelée utérus didelphys et des nombreuses complications par la suite. Ils lui ont dit que si jamais elle tombait enceinte naturellement, elle ferait probablement une fausse couche. Selon The Daily Record, Lynne a déclaré qu’elle avait passé des années dans la dépression. Elle essayait en vain d’accepter qu’elle ne serait jamais mère.





En plus de ce problème d’utérus, la jeune femme avait une maladie rénale chronique. « On a dit à ma mère que je n’aurai peut-être pas mes règles, mais c’est arrivé quand j’avais 11 ans… Avec les dommages que j’ai subis lors d’opérations intestinales et rénales, les médecins ont dit que je ne tomberais certainement pas enceinte » a déclaré la jeune femme. Lorsqu’elle est tombée enceinte de son premier enfant en 2017, les médecins étaient surpris et ont parlé de miracle. « Nous étions tous sous le choc. Le bébé avait été implanté dans mon utérus gauche, qui est le plus petit des deux » a révélé Lynne McDade.





« Je me sens bénie »