Élections américaines : L’Etat de Géorgie annonce un recomptage de ses voix

Les résultats de l’élection présidentielle américaine 2020 ne sont pas définitifs. Joe Biden se dit confiant, Donald Trump dénonce une fraude et refuse d’envisager la défaite. Le dépouillement est toujours en cours en Pennsylvanie, Caroline du Nord, au Nevada, et en Géorgie, où un responsable a annoncé que les voix seront recomptées. En effet, alors même que le décompte des voix n’est pas terminé, le secrétaire d’État local Brad Raffensperger a annoncé un recomptage des votes. La course dans cet état du sud-est « reste trop serrée », a indiqué le responsable. « Avec une marge aussi mince, il va y avoir recomptage en Géorgie », a-t-il dit.Le démocrate Joe Biden y serait pour le moment en tête de 1 579 voix seulement, alors que 98 % des voix ont déjà été dépouillées, indique Cnn.