Elle découvre plus de 22 millions dans un canapé d'occasion et les rend à son propriétaire

Vicky Umodu, une Californienne, a eu l’heureuse surprise de découvrir 36.000 dollars ( environ 22 millions f CFA) enfouis dans les coussins d’un canapé donné gratuitement sur un site de petites annonces. D’une honnêteté exemplaire, la femme a téléphoné aux anciens propriétaires afin de leur remettre leur dû.





Mercredi 1er juin, une Californienne dans le comté de San Bernardino a raconté à une chaîne de télévision locale qu’elle a eu l’heureuse surprise de découvrir 36.000 dollars enfouis dans les coussins d’un canapé donné gratuitement sur un site de petites annonces – mais s’est empressée de rendre l’argent à ses propriétaires. Vicky Umodu cherchait à meubler son nouveau logement pour une somme modique et s’était félicitée de trouver ce canapé. « Je viens d’emménager et je n’ai rien dans la maison », a-t-elle expliqué à la chaîne locale ABC7 depuis son domicile de Colton, près de Los Angeles.





Mais une fois à son domicile, Vicky Umodu a trouvé une bosse suspecte dans l’un des coussins: plusieurs enveloppes remplies d’argent liquide, chacune contenant des milliers de dollars. « Je disais à mon fils ‘viens, viens!’ Je hurlais ‘c’est de l’argent! Je dois appeler le monsieur' », a-t-elle raconté.





« Je n’espérais pas un centime »





Umodu a déclaré qu’elle n’a jamais été incitée à garder ce qu’elle a trouvé. Elle a dit qu’elle a immédiatement contacté ceux qui lui avaient donné le canapé pour les avertir de sa trouvaille et leur rendre l’argent. « Dieu a été aimable avec moi et mes enfants, ils sont tous en vie et en bonne santé. J’ai trois magnifiques petits-enfants, alors qu’est-ce que je peux demander à Dieu ? » a déclaré Mme Umodu.