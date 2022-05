Elle perce délibérément les préservatifs de son partenaire: le tribunal la reconnaît coupable d'agression sexuelle

Elle perce délibérément les préservatifs de son partenaire

C’est une décision “historique”. Un tribunal allemand a reconnu coupable une femme d’agression sexuelle pour avoir délibérément percé les préservatifs de son partenaire à son insu.





Cette femme de 39 ans a rencontré en ligne un homme de 42 ans au début de l’année 2021. Les deux amants ont alors entamé une relation “d’amis avec avantages”. Sauf que la femme a développé des sentiments amoureux pour son partenaire, qui lui ne voulait rien de sérieux.





Souhaitant avoir un enfant, elle a secrètement fait des trous dans les préservatifs de son partenaire. Quelque temps plus tard, la trentenaire a informé l’homme qu’elle pensait être enceinte. Elle lui a alors avoué qu’elle avait volontairement percé les préservatifs.





Six mois de prison avec sursis