Elon Musk soutient la réforme des retraites du gouvernement

C’est un soutien pour le moins inattendu et dont le gouvernement se serait peut-être bien passé. Dans un tweet écrit vendredi 20 janvier, le milliardaire Elon Musk s’est positionné en faveur de la réforme des retraites qui a poussé dans la rue entre 1 et 2 millions de Français jeudi.



« Macron a fait un choix difficile, mais juste. L’âge de départ à la retraite à 62 ans a été fixé lorsque la longévité était bien inférieure. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de soutenir un nombre massif de retraités », a estimé le nouveau PDG de Twitter, répondant à une vidéo montrant une foule compacte de manifestants à Lyon.



Dans ce projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne proposent notamment de reculer l’âge de départ à la retraite à 64 ans (contre 62 ans aujourd’hui) et d’accélérer le calendrier concernant la durée de cotisation. Inadmissible pour de nombreux Français, qui jugent le texte injuste.