Elon Musk vend pour 7 milliards de dollars d’actions Tesla

BOURSE - Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions du groupe automobile Tesla, d’après un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, et publié mardi 9 août sur le site internet de cette dernière.



Le multimilliardaire et patron de Tesla, actuellement engagé dans un bras de fer juridique autour du rachat du réseau social Twitter, a vendu environ 7,9 millions d’actions Tesla entre le 5 et le 9 août, selon ce doucement.





Sur son compte Twitter, Elon Musk a expliqué avoir souhaité « éviter une vente en urgence des titres Tesla », s’il se voit obliger de racheter Twitter et que certains de ses partenaires financiers ne suivent pas jusqu’au bout.