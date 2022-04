Emmanuel Macron et Marine Le Pen “dans la marge d’erreur” d’un sondage: de quoi parle-t-on?

Emmanuel Macron et Marine LePen

L’écart est plus faible que jamais. Une étude Elabe datant de la semaine dernière indique qu’Emmanuel Macron s’imposerait face à Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Mais seulement cinq points les séparent, ce qui signifie que les deux candidats sont désormais “dans la marge d’erreur” pour la première fois. Qu’est-ce que cela signifie?





52.5% pour Emmanuel Macron, 47.5% pour Marine Le Pen. L’écart se réduit au fil de la campagne entre les deux candidats s’ils venaient à se retrouver au second tour, à tel point qu’ils se trouvent aujourd’hui dans la marge d’erreur.









L’étude Elabe a interrogé 1531 personnes représentatives des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1416 inscrits sur les listes électorales. La marge d’erreur de ce sondage s’établit à 3,1 points. Autrement dit, il est possible que la candidate du Front National récolte 50,6% des suffrages, même si ce n’est pas l’option la plus probable.





“Intervalle de confiance”

“Ça signifie que le président récolte entre 49,4% et 55,6% des voix tandis que son adversaire est entre 44,4% et 50,6%”, avance le directeur des études d’Elabe, Vincent Thibault, auprès de BFMTV. “Il y a dans toutes les études d’opinion une marge d’erreur, c’est le principe même des probabilités. Quand on interroge 1000 personnes pour représenter le point de vue de 65 millions de personnes, il y a forcément une marge d’erreur.”