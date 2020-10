Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, la guerre des mots

Cela parait des temps anciens, une autre époque diplomatique et politique. Le 5 janvier 2018, Emmanuel Macron recevait son homologue turc à l’Elysée et déclarait lors de la conférence de presse : «je crois que le dialogue que nous avons depuis le début l’un et l’autre et que nous avons eu aujourd’hui, direct, franc, a des perspectives parce que, sur le fond, nous sommes plongés dans ce même défi. (…) Je suis donc pour ma part persuadé que nous trouverons, sur chacun des sujets de notre échange très direct, des solutions concrètes, réelles et qui permettront, sur les quelques cas que j’ai évoqués, de régler ce qui parfois est tout simplement un malentendu mais un malentendu dommageable.» Pour Recept Tayyip Erdogan, lui, «la coopération entre la France et la Turquie (« était) d'une importance vitale pour la paix régionale et mondiale». Il reviendra à Paris pour les commémorations du 11-Novembre, avec son épouse, mais le torchon brûlait déjà en coulisse, notamment sur la question de la Syrie et l’offensive menée contre les forces kurdes par l’armée turque.Le 28 novembre 2019, c’est le président de la République Emmanuel Macron qui allumait la mèche, jugeant l’Otan en état « de mort cérébrale» dans «The Economist», devant son absence de réaction face à l’offensive turque à la frontière avec la Syrie. La réplique était immédiate : «Je m'adresse depuis la Turquie au président français Emmanuel Macron, et je le redirai à l'Otan. Fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale». Le divorce était consommé. Dès lors, les deux hommes s’invectivent à distance.En juin 2020, Emmanuel Macron expliquait sur la question de l’intervention de la Turquie en Libye que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan «ne respect(ait) aucun de ses engagements de la conférence de Berlin (organisée en janvier), (elle) a accru sa présence militaire en Libye et elle a massivement réimporté des combattants jihadistes depuis la Syrie», avait-t-il fustigé. «C'est la responsabilité historique et criminelle de la Turquie, qui prétend être membre de l'Otan, en tout cas elle le revendique», avait ajouté Emmanuel Macron. Toujours en juin, la France avait reproché à la marine turque d'avoir menacé un de ses bâtiments de guerre au cours d'une mission pour faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye et pris l'Otan à témoin de cet incident. Emmanuel Macron accusait alors la Turquie de «violer» la souveraineté de la Grèce et Chypre et d'avoir «une responsabilité criminelle» dans le conflit libyen.Le 13 août, Erdogan ironisait sur «le spectacle devant les caméras» d’Emmanuel Macron à Beyrouth, deux jours après l’explosion qui avait dévasté le port de la capitale libanaise. «Ce que Macron et compagnie veulent, c'est rétablir l'ordre colonial» au Liban, avait-t-il affirmé. Le 12 septembre, le président menaçait nommément le chef de l’Etat français : «M. Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi», avait lancé le président turc, qui l'avait aussi accusé de «manquer de connaissances historiques.»Cinq jours plus tard, il l’accusait d’être un «ambitieux incapable». Ce lundi, il franchit une nouvelle étape sémantique, accusant Emmanuel Macron de mener une «campagne de haine» contre les musulmans, et appelant au boycott des produits français. Il a aussi qualifié le président français de «dirigeant nécessitant un contrôle de son état mental», et a appelé les dirigeants européens à stopper ce qu'il a qualifié de «campagne de haine qui est dirigée par Macron» contre les musulmans, pour lui «Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans».