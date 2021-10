Emmanuel Macron publie une lettre pleine de passion pour Bernard Tapie

Le président a publié un texte en hommage à l'ex-homme d'affaires dans "La Provence".



L’ex-homme d’affaires Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre à 78 ans d’un cancer dont il souffrait depuis 2017.



De nombreuses personnalités de différents milieux lui ont rendu hommage dans la journée.



Dans la soirée, Emmanuel Macron s’est exprimé sur le décès de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, via une lettre publiée sur le site de La Provence.



Le chef de l’État a estimé que c’est “le visage de la victoire (qui) s’en est allé”.





“Pour tous les Marseillais, pour tous les passionnés de football, pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d’énergie, d’engagement et de talent, emmena l’OM sur le toit de l’Europe. ‘À jamais les premiers’”, clame Emmanuel Macron, en annonçant au passage que Bernard Tapie sera inhumé dans le cimetière marseillais de Mazargues.