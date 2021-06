Emmanuel Macron revient sur sa contamination à la Covid-19: “Je me suis fait avoir à Bruxelles”

Emmanuel Macron, contaminé à la Covid en Decembre

En visite dans le Lot, Emmanuel Macron est revenu sur l’origine de sa contamination au coronavirus en décembre dernier, qui aurait donc eu lieu à Bruxelles.





En décembre 2020, Emmanuel Macron était testé positif à la Covid-19 et présentait des symptômes classiques, comme la toux et la fatigue. Six mois plus tard, le président français vient de recevoir sa première injection du vaccin contre le coronavirus. En visite à Martel (Lot), il a discuté avec des habitants de la vaccination.





Quand un homme lui dit qu’il a été “précautionneux” ces derniers mois pour éviter d’être contaminé, le chef de l’Etat répond: “Je me suis fait avoir hein. Je me suis fait avoir à Bruxelles, je ne pensais pas que ça pourrait arriver... ramassé!”