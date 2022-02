Emmanuel Macron se rendra en Russie et en Ukraine

Alors que la tension ne retombe pas autour d’une possible invasion de l’Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron se rendra sur place en début de semaine prochaine, indique l’Elysée ce vendredi.



Une annonce qui intervient au lendemain d’un échange téléphonique entre le chef de l’Etat et Vladimir Poutine, jeudi. Un troisième échange autour de l’Ukraine et des « garanties de sécurité » exigées par Moscou.



Ce déplacement était envisagé ces derniers jours par Emmanuel Macron, « persuadé » de la « nécessité » d’avoir un « dialogue direct » avec Vladimir Poutine, car « cela permet d’avoir des avancées », expliquait-on à l’Élysée.