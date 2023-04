En Corée du Nord, une activité croissante autour du principal complexe nucléaire du pays

Des images satellites prises entre le 3 et le 17 mars suggèrent que la construction d’un réacteur à eau légère sur le site de Yongbyon est sur « le point d’être achevée », alors que le dirigeant Kim Jong-un a appelé à accroître la production de « matériel nucléaire militaire ».





Un niveau d’activité croissant a été détecté dans le principal complexe nucléaire de la Corée du Nord. Des images satellites prises entre le 3 et le 17 mars suggèrent que la construction d’un réacteur à eau légère sur le site de Yongbyon est sur « le point d’être achevée », d’après une publication, samedi 1er avril, de l’organisation spécialisée 38 North, sise aux Etats-Unis.



Selon ces mêmes images, l’édification d’un bâtiment a commencé tandis que des rejets d’eau issus du système de refroidissement ont été détectés, suggérant que le réacteur s’apprête « à être opérationnel », détaille le rapport du groupe de réflexion. Un réacteur de 5 mégawatts à Yongbyon continue également de fonctionner et de nouvelles constructions ont été lancées autour de l’usine d’enrichissement d’uranium du site, probablement pour augmenter ses capacités.



« Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong-un d’augmenter la production de matières fissiles pour renforcer son arsenal nucléaire », a analysé 38 North.



Des médias d’Etat ont montré mardi le dirigeant nord-coréen, qui a appelé à accroître la production de « matériel nucléaire militaire » afin d’augmenter de « manière exponentielle » la production d’armes nucléaires, en train d’inspecter une rangée d’ogives plus petites qui semblent être des ogives nucléaires tactiques.