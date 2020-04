En Corée du Sud, des législatives sous le signe du Covid-19

Préparation d'un bureau de vote à Séoul le 14 avril 2020.

Les Sud-Coréens ont commencé, mercredi 15 avril, à voter pour les législatives, et une forte participation est attendue, en dépit de la menace du nouveau coronavirus. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h (21 h GMT mardi) pour des élections auxquelles 43,9 millions de personnes sont appelées à participer.Des mesures drastiques ont été prises pour permettre la tenue du scrutin, mais aussi de la campagne qui l'a précédé, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La température est prise à l'entrée des bureaux de vote pour tous les électeurs qui sont par ailleurs tenus de porter un masque. Ceux qui présentent de la fièvre se rendent dans un isoloir spécial, qui est désinfecté après chaque utilisation. Les électeurs doivent en outre enfiler des gants en plastique, après s'être frotté les mains avec du gel hydroalcoolique. Ils ne doivent pas se tenir à moins d'un mètre de distance des autres.La Corée du Sud fut l'un des premiers pays massivement touchés par le coronavirus, après la Chine, foyer de la pandémie. Elle fut même un temps le deuxième plus important foyer de contaminations au monde. Mais elle est parvenue à inverser la tendance grâce à une stratégie de dépistage massif et une investigation poussée sur les personnes entrées en contact avec les cas confirmés de la maladie.Les personnes actuellement en quarantaine à domicile auront le droit, si elles ne présentent pas de symptômes, de sortir pour aller voter pendant une période d'une heure quarante en fin de journée. Les bureaux de vote ferment à 18 h GMT.Des bureaux de vote dédiés ont par ailleurs été mis en place ce week-end dans huit centres de quarantaine. Mais dans les faits, quiconque est en quarantaine chez lui et présente des symptômes est effectivement privé de son droit de vote.La présidence de Moon Jae-in n'est pas en jeu car le chef de l'État est élu lors d'un scrutin distinct. Mais les législatives sont souvent considérées en Corée du Sud comme un référendum sur l'action du président, qui concentre l'essentiel du pouvoir.Selon un sondage réalisé la semaine dernière par Gallup Korea, 27 % des électeurs sont réticents à se rendre aux urnes à cause de la pandémie. Mais 72 % ont dit n'avoir aucune inquiétude, et une forte participation est attendue, d'autant que 11,7 millions de personnes, dont le président Moon, ont voté par anticipation le week-end dernier.